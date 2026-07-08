Джокович повторил достижения Надаля и Федерера на турнирах «Большого шлема»

Новак Джокович стал третьим теннисистом в истории Открытой эры, которому удалось 15 раз выйти в полуфинал одного турнира «Большого шлема».
Ранее аналогичного показателя достигали только Рафаэль Надаль на Открытом чемпионате Франции и Роджер Федерер — на Открытом чемпионате Австралии.
Юбилейный для серба выход в полуфинальную стадию одного из крупнейших турниров произошёл на Уимблдоне — 2026 после победы над Феликсом Оже-Альяссимом.
При этом Джокович продолжает входить в число самых успешных игроков в истории Уимблдона. Больше титулов на лондонских кортах завоевал только Федерер — восемь против семи у серба. По количеству победных матчей и проведённых встреч на турнире Джокович является рекордсменом — на его счету 107 выигранных поединков и 120 матчей.
39-летний спортсмен занимает восьмое место в рейтинге ATP и остаётся рекордсменом мужского тенниса по количеству побед на турнирах «Большого шлема» — 24 титула. Всего серб выиграл 101 турнир ATP в одиночном разряде, а также является олимпийским чемпионом 2024 года.
В полуфинале нынешнего турнира Новак встретится с первой ракеткой мира и действующим чемпионом Уимблдона Янником Синнером из Италии.
Ранее Арина Соболенко призналась, что после вылета с Уимблдона хочет напиться и забыть о теннисе.