Джокович повторил достижения Надаля и Федерера на турнирах «Большого шлема»

При этом Джокович продолжает входить в число самых успешных игроков в истории Уимблдона. Больше титулов на лондонских кортах завоевал только Федерер — восемь против семи у серба. По количеству победных матчей и проведённых встреч на турнире Джокович является рекордсменом — на его счету 107 выигранных поединков и 120 матчей.