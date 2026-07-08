В Мали уничтожили несколько полевых командиров

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Африканский корпус ВС РФ во взаимодействии с армией Мали уничтожил нескольких полевых командиров, которые напали на часть населенных пунктов в стране, и большую часть боевиков, сообщил ТАСС с места событий корреспондент издания «Африканская инициатива» Андрей Белоногов.
«Бои продолжаются в ряде населенных пунктов, но основная часть террористов уже нейтрализована. Им были нанесены большие потери. Также сообщалось о гибели нескольких полевых командиров террористов», — сказал Белоногов.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Мали в координации со своими международными партнерами проводили активные действия на севере страны в районе города Анефис, ликвидировав более 200 боевиков.
Министерство обороны и по делам ветеранов Мали сообщило 4 июля, что отряды боевиков атаковали армейские позиции в городах Агуэлок, Анефис, Гао, Кеньероба, Конна, Севаре, Сомадугу. В ходе ответных действий армия Мали при поддержке международных союзников отбросила боевиков. В последние два дня бои продолжались лишь в районе города Анефис, где расположена крупная армейская база. Скоординированное нападение было совершено отрядами из «Фронта освобождения Азавада» и группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», признающей себя частью «Аль-Каиды» (признана террористической организацией и запрещена в РФ).