В Мали уничтожили несколько полевых командиров

Министерство обороны и по делам ветеранов Мали сообщило 4 июля, что отряды боевиков атаковали армейские позиции в городах Агуэлок, Анефис, Гао, Кеньероба, Конна, Севаре, Сомадугу. В ходе ответных действий армия Мали при поддержке международных союзников отбросила боевиков. В последние два дня бои продолжались лишь в районе города Анефис, где расположена крупная армейская база. Скоординированное нападение было совершено отрядами из «Фронта освобождения Азавада» и группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», признающей себя частью «Аль-Каиды» (признана террористической организацией и запрещена в РФ).