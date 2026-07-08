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В США назвали новые удары по Ирану более масштабными, чем предыдущие

NBC: новые удары США по Ирану стали более масштабными, чем предыдущие.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В США назвали новые ответные американские удары по Ирану в ночь на среду более масштабными, чем предыдущие, утверждает телеканал NBC со ссылкой на неназванного американского чиновника.

В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческий судов, которые пересекали Ормузский пролив.

«Американский чиновник описал военные удары США по Ирану как более масштабные, чем предыдущие ответные удары США по Исламской Республике», — говорится в сообщении.

По словам американского чиновника, удары осуществляются с помощью самолетов ВВС и тактических самолетов ВМС.

Кроме того, неназванный американский чиновник в беседе с телеканалом CNN назвал удары по Ирану «наказанием». По словам чиновника, удары не будут «пропорциональными» и продлятся еще «некоторое время».

Также неназванный американский чиновник при этом заявил агентству Ассошиэйтед Пресс, что удары США по Ирану, вероятно, продлятся несколько часов.

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