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Каллас сделала странное заявление о помощи Украине

Каллас: НАТО должна сосредоточиться на потребностях Киева в самообороне.

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. НАТО нужно сосредоточиться на потребностях Украины в самообороне якобы для изменения ситуации в пользу Киева на фронте, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X.

«Мы также сосредоточимся на потребностях Украины в самообороне. Динамика боевых действий смещается в пользу Киева», — написала она.

По словам главы евродипломатии, в Анкаре лидеры НАТО пообещают оказать Украине дальнейшую поддержку, чтобы укрепить положение Киева.

«На саммите нашим приоритетом будет преобразование растущих оборонных бюджетов в реальную военную мощь для нашей коллективной обороны», — добавила она.

Вчера пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в отсутствие готовности Киева к мирному урегулированию СВО продолжается до полного достижения целей России.

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов 3 июля доложил Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку в ДНР. Президент назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.

Саммит НАТО проходит в Анкаре 7 — 8 июля.

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