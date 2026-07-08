Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко прокомментировала требования украинского Национального олимпийского комитета к Международному олимпийскому комитету (МОК). По ее словам, Киев решил «взяться за спорт» только после того, как разобрался с другими делами — включая громкое покушение на бизнесмена в Монако.
В своем Telegram-канале дипломат иронично заметила, что украинская сторона завершила череду скандальных событий и теперь переключилась на спортивную арену. Захарова связала это с недавним убийством в Монако украинского предпринимателя Вадима Ермолаева, после которого в Киеве якобы «закопали тетку», списав на нее теракт, а затем отправили главарей просить оружия у НАТО.
Ранее МОК объявил о временной приостановке санкций в отношении российских спортсменов и полностью восстановил статус Олимпийского комитета России, сняв все ограничения на международное сотрудничество.
Это решение вызвало резкую реакцию в Киеве: украинский олимпийский комитет потребовал пересмотра вердикта, однако Москва назвала призывы абсурдными. В МИД РФ подчеркнули, что политизированный подход Киева к спорту не имеет ничего общего с принципами олимпизма.
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