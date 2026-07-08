В своем Telegram-канале дипломат иронично заметила, что украинская сторона завершила череду скандальных событий и теперь переключилась на спортивную арену. Захарова связала это с недавним убийством в Монако украинского предпринимателя Вадима Ермолаева, после которого в Киеве якобы «закопали тетку», списав на нее теракт, а затем отправили главарей просить оружия у НАТО.