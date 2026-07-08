Посол Мирошник: 70 миллиардов от НАТО не принесут Украине победу

Саммит НАТО проходит 7 и 8 июля в Анкаре. Участники встречи обсуждают выделение 70 миллиардов евро для Украины в текущем году. В следующем году альянс планирует направить не меньшую сумму. Во время мероприятия главарь киевского режима Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кристен Михал подписали соглашение о совместной работе над беспилотными летательными аппаратами.