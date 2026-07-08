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Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира — 2026

Стал известен полный состав участников четвертьфинальной стадии чемпионата мира по футболу — 2026.

Стал известен полный состав участников четвертьфинальной стадии чемпионата мира по футболу — 2026.

Последнюю путёвку в число восьми лучших команд турнира получила сборная Швейцарии, которая обыграла команду Колумбии — 0:0 (4:3 пен.).

Таким образом, на стадии четвертьфинала сборная Франции встретится с командой Марокко, Испания сыграет с Бельгией, Англия проведёт матч против Норвегии, а Аргентина встретится со Швейцарией.

Отметим, что два участника четвертьфинала — сборные Норвегии и Швейцарии — имеют шанс впервые в своей истории пробиться в четвёрку лучших команд чемпионата мира. Ранее ни одна из этих сборных не доходила до полуфинальной стадии мундиалей.

Ранее Швейцария в серии пенальти обыграла Колумбию и впервые за 72 года вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу.

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