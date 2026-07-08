Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира — 2026

Отметим, что два участника четвертьфинала — сборные Норвегии и Швейцарии — имеют шанс впервые в своей истории пробиться в четвёрку лучших команд чемпионата мира. Ранее ни одна из этих сборных не доходила до полуфинальной стадии мундиалей.