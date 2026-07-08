Солдат элитной бригады ВСУ «Холодный Яр» передал снимки пыток личного состава.
Об этом РИА Новости заявили силовики.
«Смог передать для публикации фотографии, демонстрирующие издевательства и пытки солдат бригады», — заявил источник.
Фотографии поступили в распоряжение агентства. На снимках — трое раздетых до пояса мужчин роют окопы. На их спинах видны огромные гематомы.
Ранее стало известно, что житель Одессы Денис Багрий-Шахматов скончался менее чем через две недели после мобилизации в полк ВСУ «Скала».
Военный из полка «Скала» ВСУ Николай Харлан с позывным Киевлянин в видеообращении пригрозил расправой журналистам, которые вскрыли нарушения в формировании, включая пытки и убийства новобранцев.
Главком ВСУ Александр Сырский признал, что в полку «Скала» практиковались пытки, и назвал это позором.
Подробнее о пытках в штурмовом полку ВСУ «Скала» — в материале RT.