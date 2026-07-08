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РИА Новости: солдат «Холодного Яра» передал фото пыток личного состава ВСУ

Солдат элитной бригады ВСУ «Холодный Яр» передал снимки пыток личного состава.

Солдат элитной бригады ВСУ «Холодный Яр» передал снимки пыток личного состава.

Об этом РИА Новости заявили силовики.

«Смог передать для публикации фотографии, демонстрирующие издевательства и пытки солдат бригады», — заявил источник.

Фотографии поступили в распоряжение агентства. На снимках — трое раздетых до пояса мужчин роют окопы. На их спинах видны огромные гематомы.

Ранее стало известно, что житель Одессы Денис Багрий-Шахматов скончался менее чем через две недели после мобилизации в полк ВСУ «Скала».

Военный из полка «Скала» ВСУ Николай Харлан с позывным Киевлянин в видеообращении пригрозил расправой журналистам, которые вскрыли нарушения в формировании, включая пытки и убийства новобранцев.

Главком ВСУ Александр Сырский признал, что в полку «Скала» практиковались пытки, и назвал это позором.

Подробнее о пытках в штурмовом полку ВСУ «Скала» — в материале RT.

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Александр Сырский — украинский военачальник, генерал-полковник и главнокомандующий Вооруженных сил Украины. Широкую известность он получил после начала полномасштабных боевых действий в 2022 году. Собрали главное из его биографии.
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