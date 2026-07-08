В России подвели итоги работы по розыску пропавших участников СВО за июнь

Аппарат уполномоченного по правам человека в России совместно с Минобороны в июне установил судьбу 91 военного, числившегося пропавшим без вести в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила омбудсмен Яна Лантратова.
Политик уточнила, что ее аппарат подвел итоги совместной работы с Минобороны по розыску пропавших военнослужащих, организации обменов и оказанию помощи семьям участников СВО.
«Наш аппарат принял более 9,5 тысяч обращений по теме СВО. Совместно с Минобороны России удалось установить судьбу 91 военнослужащего», — написала омбудсмен в мессенджере Max.
Лантратова отметила, что по 342 обращениям удалось добиться положительных решений государственных органов по вопросам медицинской помощи, социальных выплат и оформления необходимых документов.
Кроме того, совместно с Минобороны, российскими спецслужбами и ФСИН в июне были проведены три обмена, в результате которых в Россию вернулись 550 военнослужащих.
Омбудсмен добавила, что в рамках гуманитарной акции по формуле «пять на пять» удалось воссоединить три семьи, а в ходе обмена гражданскими лицами по формуле «семь на семь» в Россию вернулись все жители Курской области, участвовавшие в этой процедуре.
По словам Лантратовой, в настоящее время аппарат уполномоченного сопровождает около 34 тысяч семей участников СВО, оказывая им правовую, организационную и психологическую поддержку.
Государственный деятель подчеркнула, что вопросы розыска пропавших без вести, проведения обменов и помощи семьям военнослужащих остаются на постоянном контроле ведомства.
Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил пытки российских пленных на Украине. Лантратова подчеркнула, что международные структуры должны реагировать на такие факты и добиваться прекращения жестокого обращения с пленными.
Как писал KP.RU, российская и украинская сторона провели обмен пленными в формате 160 на 160. Освобожденные военнослужащие ВС России были направлены на территорию Белоруссии, с которой они доставлены в Россию.