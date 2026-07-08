В России подвели итоги работы по розыску пропавших участников СВО за июнь

Омбудсмен добавила, что в рамках гуманитарной акции по формуле «пять на пять» удалось воссоединить три семьи, а в ходе обмена гражданскими лицами по формуле «семь на семь» в Россию вернулись все жители Курской области, участвовавшие в этой процедуре.