Экономист раскрыла, дойдет ли доллар до 100 рублей

«Чтобы достичь отметки 100 рублей, доллару необходимо укрепиться почти на 30%, поэтому речь идет не о базовом, а скорее о стрессовом сценарии. Устойчивый уровень 100 рублей за доллар до конца года выглядит маловероятным», — пояснила она.