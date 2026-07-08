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Президент Ирана возвращается в страну после ударов США, утверждает Reuters

Reuters: Пезешкиан возвращается в Иран из Ирака на фоне ударов США.

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан покидает Ирак и возвращается в Иран после ударов США по иранским целям, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранское государственное телевидение.

«Пезешкиан покидает Ирак и едет в Иран после ударов США по южным частям Ирана», — говорится в сообщении.

В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческий судов, которые пересекали Ормузский пролив.

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