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Климатолог предупредил о возможном подорожании кофе и какао в мире

Климатолог Рамдани: засуха может привести к росту мировых цен на кофе и какао.

Источник: © РИА Новости

ДЖАКАРТА, 8 июл — РИА Новости. Усиление климатического явления Эль-Ниньо может привести к росту мировых цен на кофе и какао, если продолжительная засуха затронет ключевые сельскохозяйственные регионы Индонезии, заявил РИА Новости индонезийский климатолог Адри Рамдани.

«Эль-Ниньо способно оказать влияние на индонезийский урожай кофе, какао и других культур. Если засушливые условия сохранятся в течение длительного времени, это может привести к снижению объемов производства и, как следствие, к росту мировых цен. Однако наше правительство разрабатывает меры подготовки даже к экстремальным сценариям», — рассказал собеседник агентства.

Он напомнил, что Индонезия входит в число крупнейших мировых производителей кофе и какао.

Эль-Ниньо — это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. При этом резкая смена температурного режима запускает цепочку климатических сдвигов по всей планете: одни регионы страдают от засухи, а другие — от наводнений.