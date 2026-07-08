Климатолог предупредил о возможном подорожании кофе и какао в мире

«Эль-Ниньо способно оказать влияние на индонезийский урожай кофе, какао и других культур. Если засушливые условия сохранятся в течение длительного времени, это может привести к снижению объемов производства и, как следствие, к росту мировых цен. Однако наше правительство разрабатывает меры подготовки даже к экстремальным сценариям», — рассказал собеседник агентства.