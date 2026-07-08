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Комбрига ВСУ сняли с должности за катастрофические потери под Купянском

РИА Новости: комбрига ВСУ сняли с должности за большие потери под Купянском.

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Комбриг 39-й бригады морской пехоты ВСУ Богдан Пржегалинский снят с должности за катастрофические потери в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«В 39-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ произошло вполне ожидаемое событие — командир бригады полковник Пржегалинский снят с должности», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, морпехи ВСУ были переброшены под Купянск в Харьковскую область из Запорожья, где 39-я бригада находилась на относительно спокойном приморском направлении.

«Катастрофические потери морпехов на участке Нечволодовка — Благодатовка, где они гибли под ударами наших дронов и авиации, стали причиной постоянных перебросок резервов», — сообщил собеседник.

Он добавил, что комбриг Пржегалинский пытался стабилизировать ситуацию на участке силами одного из батальонов, однако резервы так и не спасли ситуацию.