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Гроб бывшего аятоллы Али Хаменеи доставили в Ирак

Тело бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, погибшего в первый день военной операции Израиля и США 28 февраля, доставили в Ирак, где продолжатся масштабные церемонии прощания с ним. Об этом сообщает Press TV.

Тело бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, погибшего в первый день военной операции Израиля и США 28 февраля, доставили в Ирак, где продолжатся масштабные церемонии прощания с ним. Об этом сообщает Press TV.

Гроб доставят в священные для шиитов города Неджеф и Кербелу. 9 июля Али Хаменеи будет погребен в его родном городе Мешхед в Иране, на территории самой большой в мире мечети.

С 4 по 6 июля с аятоллой простились в Тегеране. Его сын, Моджтаба Хаменеи, занявший пост верховного лидера, на церемонии не появился. После этого тело было доставлено в город Кум, после чего прошел намаз с участием нескольких тысяч скорбящих. Завершились мероприятия в городе траурной процессией, в которой приняли участие несколько миллионов человек.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иран взял себя в кулак».

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