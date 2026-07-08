Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала реакцию украинской стороны на решение Международного олимпийского комитета отменить антироссийские санкции.
До этого национальный олимпийский комитет Украины призвал МОК пересмотреть решение.
«В рейхе404 проснулись. Только что грохнули в Монако одного из своих, потом закопали в Киеве тётку какую-то, на которую теракт списали, в НАТОвский общак отправили главаря ещё оружия просить — все дела переделали, теперь можно и за спорт взяться», — написала Захарова в Telegram.
Ранее сообщалось, что в Швеции разочарованы решением МОК о снятии ограничений с ОКР.
Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов заявил, что даже временное смягчение ограничений в отношении российских спортсменов вызовет резкую реакцию у части западных политических кругов.