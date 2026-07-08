Захарова высмеяла реакцию Киева на отмену санкций МОК

«В рейхе404 проснулись. Только что грохнули в Монако одного из своих, потом закопали в Киеве тётку какую-то, на которую теракт списали, в НАТОвский общак отправили главаря ещё оружия просить — все дела переделали, теперь можно и за спорт взяться», — написала Захарова в Telegram.