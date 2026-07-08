Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова высмеяла реакцию Киева на отмену санкций МОК

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала реакцию украинской стороны на решение Международного олимпийского комитета отменить антироссийские санкции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала реакцию украинской стороны на решение Международного олимпийского комитета отменить антироссийские санкции.

До этого национальный олимпийский комитет Украины призвал МОК пересмотреть решение.

«В рейхе404 проснулись. Только что грохнули в Монако одного из своих, потом закопали в Киеве тётку какую-то, на которую теракт списали, в НАТОвский общак отправили главаря ещё оружия просить — все дела переделали, теперь можно и за спорт взяться», — написала Захарова в Telegram.

Ранее сообщалось, что в Швеции разочарованы решением МОК о снятии ограничений с ОКР.

Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов заявил, что даже временное смягчение ограничений в отношении российских спортсменов вызовет резкую реакцию у части западных политических кругов.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше