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Республика Корея выделит Украине гуманитарную помощь на $100 млн

При этом пакет не предусматривает поставок оружия.

СЕУЛ, 8 июля. /ТАСС/. Республика Корея (РК) по случаю участия президента Ли Чжэ Мёна в саммите НАТО в Турции объявила, что выделит Украине гуманитарную помощь в размере $100 млн. Об этом сообщили в администрации президента РК.

Ли Чжэ Мён был приглашен на саммит НАТО в Анкаре в качестве одного из четырех индо-тихоокеанских партнеров НАТО. «[Мы] показали на деле наше стремление внести вклад в международный мир и стабильность посредством обещания выделить комплексную помощь в размере $100 млн Украине», — рассказал советник президента по национальной безопасности Ви Сон Лак в ходе брифинга об итогах первого дня участия в саммите.

При этом неназванный высокопоставленный представитель администрации указал, что новый пакет ограничится гуманитарным характером и не будет включать оружие. «В нашей позиции относительно помощи Украине не произошло изменений. Мы не поставляем летальное оружие», — сказал чиновник. Однако, по его словам, власти Республики Корея еще не приняли окончательного решения, на что именно пойдут средства.

С 2022 года Республика Корея не поставляла на Украину оружие и боеприпасы напрямую, но передавала военные предметы нелетального характера, такие как каски. Согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), Республика Корея стала вторым по значению поставщиком оружия в европейские страны НАТО после США с 2021 по 2025 год.

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