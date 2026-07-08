Республика Корея выделит Украине гуманитарную помощь на $100 млн

При этом неназванный высокопоставленный представитель администрации указал, что новый пакет ограничится гуманитарным характером и не будет включать оружие. «В нашей позиции относительно помощи Украине не произошло изменений. Мы не поставляем летальное оружие», — сказал чиновник. Однако, по его словам, власти Республики Корея еще не приняли окончательного решения, на что именно пойдут средства.