Президент Ирана прервал визит в Ирак из-за ударов США

Решение Пезешкиана вернуться на родину свидетельствует о нарастающей напряженности в регионе. Официальные лица Ирана пока не дали развернутых комментариев, однако иранские СМИ сообщают об экстренном заседании Высшего совета национальной безопасности, созванном после начала авиаударов. Ожидается, что президент выступит с обращением к народу в ближайшие часы.