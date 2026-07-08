Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NBC: новые удары США по Ирану стали масштабнее предыдущих

По данным источника телеканала, удары наносились при помощи самолетов ВВС и тактической авиации ВМС.

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Американский чиновник заявил телеканалу NBC News, что новые удары США по Ирану были масштабнее предыдущих.

По словам источника телеканала, удары наносились при помощи самолетов ВВС и тактической авиации ВМС. Эта атака стала масштабнее «предыдущих ответных ударов по исламской республике», считает он.

Ранее Центральное командование ВС США заявило, что приступило к нанесению серии мощных ударов по Ирану в ответ на атаки, якобы совершенные исламской республикой на суда в Ормузском проливе.

США в конце июня нанесли удары по иранским объектам. Американский лидер Дональд Трамп заявил тогда, что исламская республика подверглась атаке за якобы нарушение соглашения о прекращении огня. МИД Ирана в свою очередь отметил, что американские удары являются нарушением Устава ООН и договоренностей об урегулировании конфликта, достигнутых между Тегераном и Вашингтоном.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше