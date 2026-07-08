NBC: новые удары США по Ирану стали масштабнее предыдущих

США в конце июня нанесли удары по иранским объектам. Американский лидер Дональд Трамп заявил тогда, что исламская республика подверглась атаке за якобы нарушение соглашения о прекращении огня. МИД Ирана в свою очередь отметил, что американские удары являются нарушением Устава ООН и договоренностей об урегулировании конфликта, достигнутых между Тегераном и Вашингтоном.