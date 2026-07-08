На ЧМ-2026 завершил выступление последний футболист из РПЛ

Чемпионат мира — 2026 лишился последнего представителя Российской премьер-лиги (РПЛ).
Им стал нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, чья сборная Колумбии завершила выступление в турнире после поражения от команды Швейцарии в серии пенальти.
Встреча ⅛ финала завершилась без забитых мячей в основное и дополнительное время — 0:0, а в послематчевой серии точнее оказались швейцарцы — 4:3.
Кордоба провёл на чемпионате мира один матч, после чего не смог принять участие в дальнейших встречах из-за травмы.
Всего в заявках участников ЧМ-2026 были 12 футболистов, представляющих клубы РПЛ. Помимо Кордобы, на мундиале выступали Дуглас Сантос и Луис Энрике из «Зенита» (сборная Бразилии), Сесар Монтес из «Локомотива» и Луис Чавес из московского «Динамо» (сборная Мексики), Хуан Касерес из московского «Динамо» Москва (сборная Парагвая), Кевин Ленини из «Краснодара» и Жилсон Беншимол из «Акрона» (сборная Кабо-Верде), Тео Бонгонда из «Спартака» (сборная ДР Конго), Мохаммад Мохеби из «Ростова» (сборная Ирана), Эдгардо Фаринья из «Пари НН» (сборная Панамы) и Хазем Мастури из махачкалинского «Динамо» (сборная Туниса).
Ранее определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира — 2026.