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На ЧМ-2026 завершил выступление последний футболист из РПЛ

Чемпионат мира — 2026 лишился последнего представителя Российской премьер-лиги (РПЛ).

Чемпионат мира — 2026 лишился последнего представителя Российской премьер-лиги (РПЛ).

Им стал нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, чья сборная Колумбии завершила выступление в турнире после поражения от команды Швейцарии в серии пенальти.

Встреча ⅛ финала завершилась без забитых мячей в основное и дополнительное время — 0:0, а в послематчевой серии точнее оказались швейцарцы — 4:3.

Кордоба провёл на чемпионате мира один матч, после чего не смог принять участие в дальнейших встречах из-за травмы.

Всего в заявках участников ЧМ-2026 были 12 футболистов, представляющих клубы РПЛ. Помимо Кордобы, на мундиале выступали Дуглас Сантос и Луис Энрике из «Зенита» (сборная Бразилии), Сесар Монтес из «Локомотива» и Луис Чавес из московского «Динамо» (сборная Мексики), Хуан Касерес из московского «Динамо» Москва (сборная Парагвая), Кевин Ленини из «Краснодара» и Жилсон Беншимол из «Акрона» (сборная Кабо-Верде), Тео Бонгонда из «Спартака» (сборная ДР Конго), Мохаммад Мохеби из «Ростова» (сборная Ирана), Эдгардо Фаринья из «Пари НН» (сборная Панамы) и Хазем Мастури из махачкалинского «Динамо» (сборная Туниса).

Ранее определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира — 2026.

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