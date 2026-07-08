ДОНЕЦК, 8 июля. /ТАСС/. Военные ВСУ в Константиновке переодевались в гражданских и вместе с жителями пытались выйти из города, заявил ТАСС командир 2-го батальона 1465-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск ВС РФ с позывным Агалу.
«Они переодевались в гражданских, заходили к гражданским. Пытались потеряться с гражданскими. Ребята у нас действовали грамотно, выявляли противника, то бишь по татуировкам выявляли. Трезубец их всегда выдавал, ну и так же было видно, что это не гражданский, по его действиям, повадкам и так далее», — отметил Агалу.
3 июля начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении города Константиновки в ДНР военнослужащими Южной группировки войск.