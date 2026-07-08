Комбат Агалу: ВСУ вместе с гражданскими пытались выйти из Константиновки

«Они переодевались в гражданских, заходили к гражданским. Пытались потеряться с гражданскими. Ребята у нас действовали грамотно, выявляли противника, то бишь по татуировкам выявляли. Трезубец их всегда выдавал, ну и так же было видно, что это не гражданский, по его действиям, повадкам и так далее», — отметил Агалу.