Путин 4 июля не выдвигал Трампу новых предложений по иранским ядерным материалам

Российский лидер Владимир Путин в последнем телефонном разговоре с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом не выдвигал новых предложений по дальнейшей судьбе иранских ядерных материалов.
Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Новые элементы не затрагивали», — подчеркнул он.
Замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что Трамп отреагировал на готовность России помочь в урегулировании с Ираном.
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