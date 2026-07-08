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Путин 4 июля не выдвигал Трампу новых предложений по иранским ядерным материалам

Российский лидер Владимир Путин в последнем телефонном разговоре с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом не выдвигал новых предложений по дальнейшей судьбе иранских ядерных материалов.

Российский лидер Владимир Путин в последнем телефонном разговоре с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом не выдвигал новых предложений по дальнейшей судьбе иранских ядерных материалов.

Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Новые элементы не затрагивали», — подчеркнул он.

Ранее Путин в телефонном разговоре с Трампом выразил надежду, что переговоры США и Ирана позволят найти долгосрочные решения по урегулированию конфликта.

Замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что Трамп отреагировал на готовность России помочь в урегулировании с Ираном.

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