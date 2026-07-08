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ФИФА назначила пять аргентинских судей на матч ЧМ-2026 между Францией и Марокко

Международная федерация футбола (ФИФА) назначила аргентинскую бригаду арбитров на четвертьфинальный матч чемпионата мира — 2026, в котором встретятся сборные Франции и Марокко.

Источник: RT на русском

Международная федерация футбола (ФИФА) назначила аргентинскую бригаду арбитров на четвертьфинальный матч чемпионата мира — 2026, в котором встретятся сборные Франции и Марокко.

Главным арибтром встречи станет Факундо Тельо. Линейными назначены Хуан Пабло Белатти и Габриэль Чаде, обязанности четвёртого арбитра исполнит Дарио Эррера, а резервным помощником назначен Кристиан Наварро.

Назначение было объявлено спустя несколько часов после победы сборной Аргентины над командой Египта (3:2) в матче ⅛ финала. После игры главный тренер египтян Хоссам Хассан обрушился с критикой на работу французского арбитра Франсуа Литсье, заявив, что его команда стала жертвой несправедливого судейства. По словам специалиста, его подопечным ошибочно не засчитали гол при счёте 2:0, а также на исход встречи могли повлиять коммерческие интересы, поскольку организаторы якобы не хотели вылета Лионеля Месси и действующих чемпионов мира.

Чемпионат мира — 2026 завершится 19 июля. Сборные Аргентины и Франции могут встретиться на турнире только в финале. Именно эти команды разыграли титул на мировом первенстве 2022 года, когда южноамериканцы одержали победу в серии пенальти после ничьей со счётом 3:3 в основное и дополнительное время.

Ранее сообщалось, что ФИФА отстранила двух сотрудников Федерации футбола США перед матчем ⅛ финала ЧМ.

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