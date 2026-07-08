ФИФА назначила пять аргентинских судей на матч ЧМ-2026 между Францией и Марокко

Назначение было объявлено спустя несколько часов после победы сборной Аргентины над командой Египта (3:2) в матче ⅛ финала. После игры главный тренер египтян Хоссам Хассан обрушился с критикой на работу французского арбитра Франсуа Литсье, заявив, что его команда стала жертвой несправедливого судейства. По словам специалиста, его подопечным ошибочно не засчитали гол при счёте 2:0, а также на исход встречи могли повлиять коммерческие интересы, поскольку организаторы якобы не хотели вылета Лионеля Месси и действующих чемпионов мира.