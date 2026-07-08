Сеул раскошелился на $100 млн для Украины, но оружия не даст

С 2022 года Сеул ограничивался нелетальной помощью — касками, бронежилетами и медицинским оборудованием, избегая поставок боеприпасов и вооружений. При этом, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ), за период с 2021 по 2025 год Южная Корея стала вторым по объемам поставщиком оружия в европейские страны НАТО после США, что подчеркивает ее растущую роль в глобальной оборонной кооперации.