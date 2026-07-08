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Захарова раскритиковала Украину за призывы пересмотреть решение МОК по России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 8 июля в Telegram-канале прокомментировала обращение Национального олимпийского комитета Украины к Международному олимпийскому комитету (МОК) с призывом пересмотреть решение об отмене санкций против сборных России.

Источник: Новости Mail

Дипломат заявила, что киевский режим решил «взяться за спорт» после громкого дела с покушением на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

«В рейхе 404 проснулись. Только что грохнули в Монако одного из своих, потом закопали в Киеве тетку какую-то, на которую теракт списали, в натовский общак отправили главаря еще оружия просить — все дела переделали, теперь можно и за спорт взяться», — заявила Захарова.

Днем ранее МОК временно приостановил санкции в отношении российских спортсменов. Исполком организации полностью восстановил статус Олимпийского комитета России, сняв все ранее действовавшие ограничения на международное сотрудничество.

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев 7 июля отметил, что данное решение МОК ускорит процесс восстановления всех российских спортсменов на международной арене. По его словам, в настоящее время более 20 международных спортивных федераций допускают юниоров к стартам под национальным флагом и с гимном страны.

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