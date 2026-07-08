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Путин 4 июля не выдвигал Трампу новых предложений по ядерным материалам Ирана

Путин подтвердил готовность России содействовать деэскалации вокруг Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом не предлагал новых вариантов решения вопроса о дальнейшей судьбе ядерных материалов Ирана. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, какие-то новые элементы не затрагивали», — сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос ТАСС, выдвигал ли Путин 4 июля какие-либо новые инициативы по теме иранских ядерных материалов.

Напомним, в ходе беседы Путин лишь подтвердил готовность России оказывать практическое содействие усилиям, направленным на деэскалацию напряженности и стабилизацию ситуации вокруг Ирана.

Ранее Трамп сообщил, что его разговор по телефону с Путиным прошел очень хорошо. По словам главы Белого дома, процесс урегулирования конфликта на Украине близок к завершению.

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