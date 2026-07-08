Нетаньяху выступил против планов США продать Турции истребители F-35

На прошлой неделе глава МИД Турции Хакан Фидан в разговоре с CNN Turk назвал Израиль «бременем, которое человечество больше не может нести». В этом году господин Эрдоган называл премьера Израиля тираном и пообещал ему «должный урок» от мусульман всего мира. В 2023 году он называл еврейское государство террористической организацией, а израильских солдат — военными преступниками.