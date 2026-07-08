ПВО сбила три БПЛА, летевших на Москву

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Силами ПВО Минобороны отражена атака трех беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака трех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в канале на платформе «Макс».
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше