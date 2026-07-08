Джокович — о Уимблдоне-2026: для меня это всего лишь очередной полуфинал

«Это здорово, но для меня это просто ещё один полуфинал. Ко всем цифрам и достижениям я вернусь после завершения карьеры. Сейчас я полностью сосредоточен на игре: мне ещё нужно восстановиться, я всё ещё продолжаю борьбу на турнире, а через несколько дней меня ждёт матч против лучшего теннисиста мира», — приводит слова Джоковича The Tennis Letter в социальной сети Х.