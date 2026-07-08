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Джокович — о Уимблдоне-2026: для меня это всего лишь очередной полуфинал

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович поделился эмоциями от выхода в полуфинал Уимблдона — 2026.

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович поделился эмоциями от выхода в полуфинал Уимблдона — 2026.

В четвертьфинальном матче серб взял верх над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (7:6, 3:6, 6:3, 6:7, 7:6).

После этого его спросили об очередном историческом достижении — Новак в восьмой раз подряд пробился в полуфинал Уимблдона, а общее количество его полуфиналов на турнирах «Большого шлема» достигло 55.

«Это здорово, но для меня это просто ещё один полуфинал. Ко всем цифрам и достижениям я вернусь после завершения карьеры. Сейчас я полностью сосредоточен на игре: мне ещё нужно восстановиться, я всё ещё продолжаю борьбу на турнире, а через несколько дней меня ждёт матч против лучшего теннисиста мира», — приводит слова Джоковича The Tennis Letter в социальной сети Х.

В полуфинале Джокович встретится с первой ракеткой мира и действующим чемпионом Уимблдона Янником Синнером.

Ранее Джокович повторил достижения Надаля и Федерера на турнирах «Большого шлема».

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