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В заброшенном селе Харьковской области уничтожена группа ВСУ

Группа боевиков украинской армии ликвидирована в развалинах заброшенного в 1991 году села Соломенное в Харьковской области.

Группа боевиков украинской армии ликвидирована в развалинах заброшенного в 1991 году села Соломенное в Харьковской области.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на силовиков.

Отмечается, что бойцы «Севера» уничтожили боевиков на подступах к Захаровке.

«Уничтожили группу украинских националистов в развалинах заброшенного ещё в 1991 году села Соломенное», — заявил собеседник агентства.

Ранее операторы беспилотных систем 1431-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки «Север» ликвидировали живую силу и блиндаж украинских оккупантов в Харьковской области.