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Глава Приднестровья назвал цель фонда конвергенции Молдавии

Красносельский: фонд конвергенции Молдавии призван обобрать Приднестровье.

Источник: © РИА Новости

ТИРАСПОЛЬ, 8 июл — РИА Новости. Цель фонда конвергенции Молдавии состоит в том, чтобы обобрать бизнес и население Приднестровья, заявил в интервью РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

Молдавский вице-премьер по реинтеграции Валерий Киверь ранее объявил о создании фонда конвергенции, который, по его словам, будет частью постепенного процесса экономической реинтеграции Приднестровья.

«Что касается так называемого фонда конвергенции, то единственное, что здесь нужно обсуждать, это отмену данного дискриминационного решения, которое, как и в случае с таможенными пошлинами, имеет исключительно одну цель — обобрать бизнес и население Приднестровья», — сказал Красносельский.

С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.

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