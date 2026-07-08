Силы ПВО сбили три БПЛА, летевших на Москву

Силы ПВО армии России сбили три украинских дрона, летевших на Москву.
Об этом мэр Сергей Собянин уведомил в «Максе».
«Отражена атака трёх беспилотников, летевших на Москву», — заявил он.
Ранее в Минобороны России заявили, что силы ПВО за уничтожили 190 украинских беспилотников над территорией страны.
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