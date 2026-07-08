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Силы ПВО сбили три БПЛА, летевших на Москву

Силы ПВО армии России сбили три украинских дрона, летевших на Москву.

Силы ПВО армии России сбили три украинских дрона, летевших на Москву.

Об этом мэр Сергей Собянин уведомил в «Максе».

«Отражена атака трёх беспилотников, летевших на Москву», — заявил он.

Ранее в Минобороны России заявили, что силы ПВО за уничтожили 190 украинских беспилотников над территорией страны.

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