Марочко: ВС РФ активно наступают на северо-западе от Константиновки

«Сейчас очень активно продвигаются наши военнослужащие в районах Осыкова и Алексеево-Дружковки, то есть здесь идут очень ожесточенные бои. Украинские боевики контратакуют и пытаются не допустить продвижения наших войск в район Дружковки», — сказал он.