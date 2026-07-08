Марочко: ВС РФ активно наступают на северо-западе от Константиновки

ЛУГАНСК, 8 июля. /ТАСС/. Российские бойцы активно продвигаются на северо-западе у Константиновки в районах населенных пунктов Осыково и Алексеево-Дружковка ДНР, Киев пытается контратаковать и сдержать наступление военных РФ. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Сейчас очень активно продвигаются наши военнослужащие в районах Осыкова и Алексеево-Дружковки, то есть здесь идут очень ожесточенные бои. Украинские боевики контратакуют и пытаются не допустить продвижения наших войск в район Дружковки», — сказал он.
Марочко добавил, что серьезные бои также развернулись у Торского, открывающего путь на Дружковку. «Наши военнослужащие с Софиевки начали активно продвигаться в северном направлении. Естественно, украинские боевики этого допустить не могут, поскольку понимают, что окончательной целью будет населенный пункт Дружковка», — отметил он.
Военный эксперт считает, что славянско-краматорский участок в зоне спецоперации в ближайшие несколько недель «будет самым активным». По его словам, Владимир Зеленский «будет делать все для того, чтобы как можно дольше сдержать» российских военнослужащих на данном направлнии.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские бойцы после освобождения 3 июля Константиновки продолжили наступление в северо-западном направлении и начали бои за контроль сразу над двумя поселениями: Осыковом и Алексеево-Дружковкой.