Британские аналитики назвали военных ВСУ социальной ядерной бомбой

В документе, который есть в распоряжении ТАСС, украинские военные описаны как «неконтролируемая социальная ядерная бомба». «Острая опасность, исходит от большой, травмированной группы людей, обладающих боевыми навыками, но лишенных каких-либо структур социальной поддержки», — подчеркнули в ORB.