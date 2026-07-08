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Британские аналитики назвали военных ВСУ социальной ядерной бомбой

В отчете аналитического центра Obsidian Research Bureau отмечается, что значительная часть украинских солдат сталкивается с тяжелыми формами ПТСР.

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Значительная часть украинских военнослужащих сталкивается с тяжелыми формами посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) на фоне затяжного характера боевых действий. Это выяснил ТАСС из отчета британского аналитического центра Obsidian Research Bureau (ORB).

В документе, который есть в распоряжении ТАСС, украинские военные описаны как «неконтролируемая социальная ядерная бомба». «Острая опасность, исходит от большой, травмированной группы людей, обладающих боевыми навыками, но лишенных каких-либо структур социальной поддержки», — подчеркнули в ORB.

Аналитики отмечают, что психологическая травматизация личного состава усугубляется отсутствием эффективных государственных программ реабилитации. Это создает предпосылки для массовой десоциализации бывших комбатантов.