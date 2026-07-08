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Прозоров: Ермолаев может заключить сделку с ЕС в обмен на защиту

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины заявил, что бизнесмен собирался провести пресс-конференцию о коррупции.

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, на жизнь которого было совершено покушение в Монако, может заключить сделку с правоохранительными органами стран ЕС в обмен на защиту. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

Ранее Прозоров сообщил, что Ермолаев собирался провести пресс-конференцию о коррупции на Украине с участием высших должностных лиц, в том числе связанной с кол-центрами.

«Если пресс-конференции не будет, значит, он пошел на сделку с правоохранителями европейских стран, все им рассказал взамен на гарантии безопасности», — сказал он.

29 июня в подъезде жилого дома в Монако произошел взрыв. По данным телеканала BFMTV, один из троих раненых — Ермолаев, гражданин Кипра, которого СМИ включали в список самых состоятельных украинских бизнесменов. СМИ сообщали, что он владел сетью мошеннических кол-центров на Украине. Ермолаев вышел из украинского гражданства в 2019 году. В 2023 году киевские власти ввели против него санкции.

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