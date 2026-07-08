Axios: Трамп распорядился нанести удары по Ирану, когда находился в Анкаре

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп распорядился о нанесении ударов по Ирану, уже находясь в Анкаре для участия в саммите НАТО. Об этом сообщил в X журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники в американской администрации.