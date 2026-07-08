Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: Трамп распорядился нанести удары по Ирану, когда находился в Анкаре

Журналист портала Барак Равид сообщил, что президент США провел в городе совещание с госсекретарем Марко Рубио, главой Пентагона Питом Хегсетом и главой Минфина Скоттом Бессентом.

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп распорядился о нанесении ударов по Ирану, уже находясь в Анкаре для участия в саммите НАТО. Об этом сообщил в X журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники в американской администрации.

По его данным, президент США «одобрил план нанесения удара по Ирану и отдал приказ», уже находясь в Турции, куда он прибыл 7 июля. Как отмечает Axios, Трамп провел в Анкаре совещание с госсекретарем США Марко Рубио, главой Пентагона Питом Хегсетом, главой Минфина США Скоттом Бессентом и председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Дэном Кейном.

По словам представителя администрации, пока не известно, как долго США планируют наносить удары по Ирану, решение на этот счет будет принято по итогам оценки их результатов.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что американские военные приступили к нанесению серии мощных ударов по Ирану в ответ на якобы произошедшие атаки исламской республики против трех судов в Ормузском проливе.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше