Глава Пентагона летит в Израиль успокаивать Нетаньяху из-за F-35

Визит совпал с серией новых ударов США по Ирану, и пока неясно, как это повлияет на программу поездки. Ожидается, что Хегсет проведет переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и главой оборонного ведомства Исраэлем Кацем.