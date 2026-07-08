КУРСК, 8 июл — РИА Новости. Украина накапливает долги и отправляет людей на смерть вместо того, чтобы стать частью Европы или НАТО, у Киева нет цели, он просто тянет время, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Илья Лурин.
«Вышло так, что мы не в Европе, мы не в НАТО, просто Украина берет долги везде, одновременно с этим жертвует кучу людей, просто отправляя их на смерть, чтобы тянуть время, а конечной цели этого тоже нет», — сказал пленный.
По его словам, если бы Украина не отдалялась от России, ситуация была бы лучше.
«Время прошло, я теперь понял, что если бы Украина так и сделала (не отдалялась от России — ред.), у нее было бы намного меньше проблем — как минимум без войны и без лишних долгов», — считает Лурин.