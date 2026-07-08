Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пленный рассказал, зачем Киев отправляет людей на смерть

РИА Новости: Украина получила долги вместо НАТО и ЕС.

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 8 июл — РИА Новости. Украина накапливает долги и отправляет людей на смерть вместо того, чтобы стать частью Европы или НАТО, у Киева нет цели, он просто тянет время, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Илья Лурин.

«Вышло так, что мы не в Европе, мы не в НАТО, просто Украина берет долги везде, одновременно с этим жертвует кучу людей, просто отправляя их на смерть, чтобы тянуть время, а конечной цели этого тоже нет», — сказал пленный.

По его словам, если бы Украина не отдалялась от России, ситуация была бы лучше.

«Время прошло, я теперь понял, что если бы Украина так и сделала (не отдалялась от России — ред.), у нее было бы намного меньше проблем — как минимум без войны и без лишних долгов», — считает Лурин.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше