Сенатор Волошин считает, что элиты в Киеве начали делить власть

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Покушения на украинских бизнесменов и политиков в Европе с последующей ликвидацией подозреваемых в преступлении, как в случае с покушением на Вадима Ермолаева в Монако, будут повторяться все чаще, так как элиты в Киеве начали делить власть на фоне неудач на фронте и экономического истощения Украины. Такое мнение высказал ТАСС сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.
Ранее СБУ сообщила об обнаружении под Киевом тела Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на бизнесмена Ермолаева в Монако. Ведомство проинформировало также о задержании за ее убийство двух лиц, в том числе действующего сотрудника ГУР Минобороны Украины. Вторым задержанным является экс-сотрудник украинских правоохранительных структур.
«На фоне нарастающего конфликта между окружением Владимира Зеленского и контрэлитными группами влияния такие истории перестают быть исключением и будут повторяться все чаще. Верхушка режима начинает делить власть в условиях военного поражения, экономического истощения и внешней зависимости. Любой богатый человек, носитель информации или участник старых договоренностей превращается в потенциальную проблему. А проблемы в этой системе еще долго будут решать взрывчаткой и контрольным выстрелом», — сказал Волошин.
Он добавил, что современное украинское государство «превратилось в арену, где между собой любыми способами противостоят различные спецслужбы, криминал, финансовые и промышленные группы». При этом Киев бесконечно требует от Европы доверия, денег и оружия, «экспортируя» на Лазурный берег свои методы политико-криминального управления.
«Европа знакомится с реалиями страны, где взрывчатка в жилом доме, покушение на предпринимателей, убийство женщин, подчищение силовиками следов — это повседневность. Это логика коррумпированного государства, где силовой ресурс все чаще используется для передела влияния, денег и будущих политических позиций. Что же, Европе можно пожелать только удачи на пути так называемой евроинтеграции Украины», — подытожил он.
29 июня в подъезде жилого дома в Монако произошел взрыв. По данным телеканала BFMTV, один из троих раненых — Ермолаев, гражданин Кипра, которого СМИ включали в список самых состоятельных украинских бизнесменов. СМИ сообщали, что он владел сетью мошеннических кол-центров на Украине. Ермолаев вышел из украинского гражданства в 2019 году. В 2023 году киевские власти ввели против него санкции.