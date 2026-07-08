Сенатор Волошин считает, что элиты в Киеве начали делить власть

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Покушения на украинских бизнесменов и политиков в Европе с последующей ликвидацией подозреваемых в преступлении, как в случае с покушением на Вадима Ермолаева в Монако, будут повторяться все чаще, так как элиты в Киеве начали делить власть на фоне неудач на фронте и экономического истощения Украины. Такое мнение высказал ТАСС сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.