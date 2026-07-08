Названы регионы с самым высоким спросом на химиков

«Особенно ярко эта тенденция проявляется в регионах — например, в Татарстане число откликов выросло более чем в два раза (+101%), а в Краснодарском крае — на 37%. Во многом это связано с тем, что химическая промышленность остается одной из базовых отраслей экономики: здесь сохраняется устойчивый спрос на специалистов на фоне развития производства, модернизации предприятий и расширения мощностей», — приводятся слова Кучеренкова.