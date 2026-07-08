Названы регионы с самым высоким спросом на химиков

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Число вакансий в химической отрасли по России весной 2026 года увеличилось почти втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наибольший рост предложений отмечен в Татарстане и Челябинской области, рассказали РИА Новости аналитики «Авито Работы» и компании «Еврохим».
«Весной 2026 года число вакансий в профессии по России увеличилось в 2,7 раза (+174%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в совместном исследовании.
Наиболее существенный рост числа предложений среди регионов с заметным объемом вакансий зафиксирован в Татарстане и Челябинской области, где количество вакансий на платформе увеличилось в три раза, отмечается там же.
Интерес соискателей к профессии химика в целом по стране растет, за год количество откликов выросло на 48%, говорит директор бизнес-направления «Авито Работы» Андрей Кучеренков.
«Особенно ярко эта тенденция проявляется в регионах — например, в Татарстане число откликов выросло более чем в два раза (+101%), а в Краснодарском крае — на 37%. Во многом это связано с тем, что химическая промышленность остается одной из базовых отраслей экономики: здесь сохраняется устойчивый спрос на специалистов на фоне развития производства, модернизации предприятий и расширения мощностей», — приводятся слова Кучеренкова.
За регионами-лидерами следуют Самарская, Свердловская области, а также Московская и Ростовская области. «Все эти регионы остаются ключевыми промышленными центрами страны с высокой концентрацией химических и металлургических производств», — указывают авторы исследования.
Рост спроса на специалистов химической отрасли отражает широкий рыночный процесс, в котором запускаются новые мощности, модернизируются производства и растет конкуренция за квалифицированных специалистов, считает директор по персоналу компании «Еврохим» Алексей Зуев.
«Люди выбирают компании комплексно: оценивают уровень дохода, безопасность производства, возможности профессионального развития, качество управленческой среды и отношение к сотрудникам», — отметил он.