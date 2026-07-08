Трамп одобрил удары по Ирану, не покидая Турцию

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило о начале серии мощных бомбардировок иранских объектов. В Пентагоне утверждают, что это стало ответом на атаки Ирана на три коммерческих судна в Ормузском проливе. Тегеран обвинения отвергает и уже пообещал дать «зеркальный ответ» на агрессию. Ситуация в регионе стремительно накаляется на фоне продолжающегося саммита НАТО, где вопрос об Иране стал одной из центральных тем.