Сырский пожаловался на удары ВС России

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Россия увеличивает производство средств поражения, наращивая удары по Украине, на это пожаловался в своем Telegram-канале главком ВСУ Александр Сырский.
«(Россия. — Прим. ред.) наращивает численность своих войск, продолжает массированные удары по территории Украины, увеличивает производство средств поражения», — написал он.
Сырский признал, что говорить о переломе в войне в пользу Киева нельзя, Россия сохраняет серьезный наступательный потенциал.
В ночь на понедельник ВС России нанесли удар возмездия по шести предприятиям и складу в Киеве и области. Также армия поразила военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Еще один массированный удар ВС России нанесли 2 июля.
В прошлую пятницу начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил в докладе президенту России Владимиру Путину, что наступление российских войск идет на всех направлениях.