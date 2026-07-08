Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сырский пожаловался на удары ВС России

Главком ВСУ Сырский признал, что ВС России наращивают удары по Украине.

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Россия увеличивает производство средств поражения, наращивая удары по Украине, на это пожаловался в своем Telegram-канале главком ВСУ Александр Сырский.

«(Россия. — Прим. ред.) наращивает численность своих войск, продолжает массированные удары по территории Украины, увеличивает производство средств поражения», — написал он.

Сырский признал, что говорить о переломе в войне в пользу Киева нельзя, Россия сохраняет серьезный наступательный потенциал.

В ночь на понедельник ВС России нанесли удар возмездия по шести предприятиям и складу в Киеве и области. Также армия поразила военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Еще один массированный удар ВС России нанесли 2 июля.

В прошлую пятницу начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил в докладе президенту России Владимиру Путину, что наступление российских войск идет на всех направлениях.

Узнать больше по теме
Биография Александра Сырского
Александр Сырский — украинский военачальник, генерал-полковник и главнокомандующий Вооруженных сил Украины. Широкую известность он получил после начала полномасштабных боевых действий в 2022 году. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше