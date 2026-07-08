Врач рассказала, что будет, если съесть килограмм черешни

«У здорового человека это, скорее всего, не приведет к серьезным последствиям, но может вызвать неприятные симптомы: вздутие живота, повышенное газообразование, урчание, спастическую боль в животе, жидкий стул», — рассказала Федосьина, отвечая на вопрос, что будет, если съесть килограмм черешни за один раз.