Врач рассказала, что будет, если съесть килограмм черешни

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Неприятные симптомы в виде вздутия живота, жидкого стула и боли в животе могут наблюдаться у тех, кто за раз решит съесть килограмм черешни, сообщила РИА Новости гастроэнтеролог, гепатолог Европейского медицинского центра (EMC) Екатерина Федосьина.
«У здорового человека это, скорее всего, не приведет к серьезным последствиям, но может вызвать неприятные симптомы: вздутие живота, повышенное газообразование, урчание, спастическую боль в животе, жидкий стул», — рассказала Федосьина, отвечая на вопрос, что будет, если съесть килограмм черешни за один раз.
По ее словам, причина в том, что черешня содержит не только большое количество пищевых волокон, но и фруктозу и сорбитол — природный сахарный спирт.
«Эти вещества относятся к группе так называемых FODMAP — короткоцепочечных углеводов, которые у некоторых людей плохо всасываются в тонкой кишке. Попадая в толстый кишечник, они становятся пищей для кишечных бактерий, которые активно их ферментируют. Именно поэтому после большого количества черешни может появиться вздутие, газообразование и дискомфорт», — подчеркнула врач.
Собеседница агентства добавила, что симптомы могут быть выражены сильнее, если у человека есть синдром раздраженного кишечника, хронические заболевания кишечника или нарушения пищеварения.