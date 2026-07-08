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Синоптик Макарова не исключила выпадение снега в некоторых регионах на неделе

Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что на этой неделе снег может выпасть в Норильске, на Таймыре, в Ямало-Ненецком автономном округе и Якутии.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что на этой неделе снег может выпасть в Норильске, на Таймыре, в Ямало-Ненецком автономном округе и Якутии.

«В районе Норильска есть розовые точки, что может соответствовать снегу. Мокрый снег в этой части не исключен. А также Таймыр, Ямало-Ненецкий автономный округ, Эвенкия и северо-запад Якутии», — заявила эксперт ТАСС.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщила RT, что в конце рабочей недели температура воздуха в столице может подняться до +28 °C.