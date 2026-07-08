В России появятся вакцины от аллергии на кошек и собак

Она уточнила, что специалисты лаборатории также создали тест-систему «Аллергочип РФ». В рамках проекта вуз первым в стране сделал профилирование пациентов в разных регионах России — создал тест, с помощью которого можно определить повышенную индивидуальную чувствительность к более чем 120 аллергенам.