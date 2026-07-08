В России появятся вакцины от аллергии на кошек и собак

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Сеченовский университет разрабатывает первые вакцины от аллергии на кошек и собак, сообщила РИА Новости сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины вуза, врач аллерголог-иммунолог Ксения Рябова.
Всемирный день борьбы с аллергией отмечается 8 июля.
«Лаборатория иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского университета активно занимается разработкой подобных препаратов — ожидает клинических исследований вакцина от аллергии на кошек, в активной разработке — вакцина от аллергии на собак», — сказала Рябова.
Она уточнила, что специалисты лаборатории также создали тест-систему «Аллергочип РФ». В рамках проекта вуз первым в стране сделал профилирование пациентов в разных регионах России — создал тест, с помощью которого можно определить повышенную индивидуальную чувствительность к более чем 120 аллергенам.
«Благодаря профилированию, мы сможем изготавливать аллергочипы с меньшим, чем 120, количеством аллергенов, например, с двадцатью. Это удешевит продукт — сделает его доступным в любом уголке нашей страны», — заключила она.