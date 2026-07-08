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На иранских островах Кемш и Харк вновь прогремели взрывы

Press TV: на островах Кемш и Харк прогремели новые взрывы.

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Взрывы вновь прогремели на иранском острове Кешм, несколько взрывов были слышны на острове Харк, сообщает телеканал Press TV.

«Сообщения о возобновлении взрывов на острове Кешм. Несколько взрывов также слышны на острове Харк на юге Ирана», — говорится в сообщении.

В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческий судов, которые пересекали Ормузский пролив.

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