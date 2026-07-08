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Сырский признал: Россия не исчерпала наступательный потенциал

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что российская армия сохраняет значительный наступательный потенциал.

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что российская армия сохраняет значительный наступательный потенциал. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале, комментируя текущую ситуацию на фронте.

По словам Сырского, несмотря на определенные тактические успехи ВСУ, говорить о качественном переломе в ходе боевых действий пока преждевременно. Он также отметил, что Москва продолжает наращивать численность войск и систематически наносить массированные удары по позициям украинской стороны.

Ранее украинский главком уже высказывался о том, что Киев не рассчитывает на скорый перелом в конфликте. Нынешнее заявление подтверждает оценку о затяжном характере противостояния и сохраняющемся давлении на всех участках линии фронта.

Военные эксперты связывают эту позицию с необходимостью готовить общество к длительной фазе боевых действий, а также с потребностью в дополнительных поставках вооружений от союзников.

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Биография Александра Сырского
Александр Сырский — украинский военачальник, генерал-полковник и главнокомандующий Вооруженных сил Украины. Широкую известность он получил после начала полномасштабных боевых действий в 2022 году. Собрали главное из его биографии.
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