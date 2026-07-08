Сырский признал: Россия не исчерпала наступательный потенциал

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что российская армия сохраняет значительный наступательный потенциал. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале, комментируя текущую ситуацию на фронте.
По словам Сырского, несмотря на определенные тактические успехи ВСУ, говорить о качественном переломе в ходе боевых действий пока преждевременно. Он также отметил, что Москва продолжает наращивать численность войск и систематически наносить массированные удары по позициям украинской стороны.
Ранее украинский главком уже высказывался о том, что Киев не рассчитывает на скорый перелом в конфликте. Нынешнее заявление подтверждает оценку о затяжном характере противостояния и сохраняющемся давлении на всех участках линии фронта.
Военные эксперты связывают эту позицию с необходимостью готовить общество к длительной фазе боевых действий, а также с потребностью в дополнительных поставках вооружений от союзников.
Читайте также: Трамп одобрил удары по Ирану, не покидая Турцию.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.