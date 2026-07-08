Командир Автобус: концентрация БПЛА ВСУ в Константиновке снизилась

ДОНЕЦК, 8 июля. /ТАСС/. Концентрация беспилотных летательных аппаратов ВСУ снизилась в Константиновке после бегства украинских военных из города, рассказал ТАСС командир взвода беспилотных летательных систем 2-го батальона 1465-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск ВС РФ с позывным Автобус.
«Уже мы переняли преимущество в свою пользу. В начале, когда только начинали заходить в Константиновку, была большая концентрация вражеских “птиц”. Сейчас противник уже на расстоянии. Уже, наверное, с Дружковки летают они. И мы переняли участие, так сказать, в первые ряды. И сейчас уже намного меньше средств беспилотных противника в Константиновке», — отметил Автобус.
3 июля начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении города Константиновки в ДНР военнослужащими Южной группировки войск.