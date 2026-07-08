Минпросвещения: объём нагрузки школьников младших классов изменится 1 сентября

Объём учебной нагрузки школьников первых — четвертых классов изменится уже в новом учебном году, с 1 сентября.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на документ Министерства просвещения России.
«Объём аудиторной работы учеников начальной школы за четыре учебных года не может составлять менее 2966 академических часов и более 3305 академических часов», — указано в публикации.
До этого объём учебных занятий составлял не менее 2954 академических часов и не более 3345.
Ранее стало известно, что домашние задания перестанут задавать первоклассникам с начала 2026/27 учебного года.
Сообщалось, что новый федеральный государственный образовательный стандарт для 10—11-х классов будет утверждён в июле и вступит в силу с 1 сентября 2027 года.