Стало известно, как изменились приоритеты россиян на шопинге в Турции

Эксперт добавил, что изменение структуры покупок связано не только с ростом цен на изделия из натуральной кожи, но и с тем, что все больше туристов приезжают в Турцию прежде всего за пляжным отдыхом, уделяя шопингу меньше времени и предпочитая покупки, которые не требуют значительных расходов.