Стало известно, как изменились приоритеты россиян на шопинге в Турции

АНКАРА, 8 июл — РИА Новости. Российские туристы во время отдыха в Турции стали заметно реже покупать изделия из кожи, отдавая предпочтение текстилю, парфюмерии и традиционным турецким сладостям, рассказал РИА Новости туроператор из Бодрума, член Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Акын Беке.
«Еще несколько лет назад многие россияне приезжали в Турцию в том числе за кожаными изделиями и мехами. Сегодня спрос заметно изменился: туристы чаще выбирают качественный текстиль, парфюмерию, косметику и традиционные турецкие сладости. На решение покупателей влияют и изменение потребительских привычек, и рост цен», — сказал Беке.
По словам эксперта, если раньше магазины кожи и меха были обязательным пунктом практически каждой экскурсионной программы, то сейчас многие туристы предпочитают приобретать более доступные товары повседневного спроса. Особой популярностью пользуются домашний текстиль, полотенца, постельное белье, одежда местного производства, а также косметическая продукция и парфюмерия.
Беке отметил, что традиционные турецкие сладости, кофе, чай, специи и сувениры по-прежнему остаются одними из самых востребованных покупок у российских путешественников. По его словам, такие товары проще перевозить, а их стоимость остается привлекательной по сравнению с аналогичной продукцией во многих других странах.
Эксперт добавил, что изменение структуры покупок связано не только с ростом цен на изделия из натуральной кожи, но и с тем, что все больше туристов приезжают в Турцию прежде всего за пляжным отдыхом, уделяя шопингу меньше времени и предпочитая покупки, которые не требуют значительных расходов.
Турция традиционно входит в число крупнейших мировых производителей кожаных изделий и текстиля. Если в 1990-х и 2000-х годах покупки кожаных курток, дубленок и меховых изделий были одной из главных причин шопинга российских туристов, то сегодня представители туристического бизнеса фиксируют устойчивый рост спроса на текстиль, косметику, парфюмерию и гастрономические сувениры, стоимость которых значительно ниже, чем изделий из натуральной кожи.