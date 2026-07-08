Каллас: на саммите НАТО обсудят преобразование оборонных бюджетов

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что НАТО якобы следует сосредоточиться на потребностях Украины.
«Мы также сосредоточимся на потребностях Украины в самообороне», — заявила она на своей официальной странице в соцсети X.
Официальный представитель ЕС также отметила, что в ходе предстоящего саммита в Анкаре лидеры НАТО намерены подтвердить обязательства по дальнейшей поддержке Украины.
«На саммите нашим приоритетом будет преобразование растущих оборонных бюджетов», — добавила она.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас выступила с заявлением, что Евросоюз с 2022 года направил на поддержку Украины 196 миллиардов евро.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше