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Каллас: на саммите НАТО обсудят преобразование оборонных бюджетов

Каллас сделала заявление о помощи Украине.

Источник: Аргументы и факты

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что НАТО якобы следует сосредоточиться на потребностях Украины.

«Мы также сосредоточимся на потребностях Украины в самообороне», — заявила она на своей официальной странице в соцсети X.

Официальный представитель ЕС также отметила, что в ходе предстоящего саммита в Анкаре лидеры НАТО намерены подтвердить обязательства по дальнейшей поддержке Украины.

«На саммите нашим приоритетом будет преобразование растущих оборонных бюджетов», — добавила она.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас выступила с заявлением, что Евросоюз с 2022 года направил на поддержку Украины 196 миллиардов евро.

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